Meteolux warnt viru Wandvitesse vu bis zu 100 Kilometer an der Stonn an dat e Méindeg tëscht 9 a 14 Auer. Ma och virdrun an duerno bléist et zerguttstert.

© AFP (Archiv)

Um Sonndeg de Mëtteg huet Meteolux dowéinst eng Alerte Orange erausginn.Si gëllt fir de Wand, deen e Méindeg de Moie bis an de Mëtteg eran aus Richtung Südwesten iwwer d'Land an zwar iwwert d'ganzt Land blose kann.Tëscht 6 an 18 Auer ass staarke Wand ugekënnegt mat Spëtzen tëscht 70 a 85 km/h, tëscht 9 a 14 Auer kann et esouguer richteg stiermesch ginn, mat Spëtzte bis ëm déi 100 km/h.Och eisen däitschen Nopere mécht den annoncéierte Stuerm Kappzerbrieches, well e Méindeg jo déi traditionell Kavalkade vu Rosenmontag solle sinn.