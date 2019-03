Generalversammlung vum Lëtzebuerger Maarteverband (03.03.2019) RTL huet bei den Händler a Produzenten, déi op de Wochemäert aktiv sinn, nogefrot, wéi et hautdesdaags ëm hir Aarbecht steet.

Wat sinn d'Vir- an d'Nodeeler, jee nodeem, ob ee seng eege Wuer verkeeft oder am Ausland akeeft an dann hei weider verkeeft? Wat bedeit et, Produzent ze sinn a selwer all Dag um Maart ze stoen? Zéien d'Liewensmëttelmäert zu Lëtzebuerg ëmmer nach vill Clienten un?Um Wochemaart um Knuedler an der Stad gouf et Äntwerten op dës Froen.