Ähnlech wéi Meteolux warnt och d'Meteozentral um Méindeg viru markantem Wieder mat Wandspëtzte vu bis zu 100 km/h.

D'Stuermdéif Bennet kënnt op eis zou, dat mat Wandgeschwindegkeete vu bis zu 100 Kilometer an der Stonn, begleet vu plazeweis staarkem Reen an esouguer méiglechen Donnerwieder. D'Temperature leien dobäi tëscht 7 an 10 Grad.Um fréie Moie sinn d'Wandgeschwindegkeeten nach net op hirem Héichpunkt ukomm, dëst wäert tëscht 9 a 14 Auer de Fall sinn, de Recht vum Dag ass mat Wandspëtzte vu bis zu 85 Kilometer an der Stonn ze rechnen. Vereenzelt kann d'Sonn sech awer och emol duerchsetzen.Och déi nächsten Deeg gesäit d'Wieder ganz ähnlech aus, woubäi d'Wandgeschwindegkeete just nach bei maximal ëm déi 75 Kilometer an der Stonn wäerte leien.