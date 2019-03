Um Méindeg de Moie gouf et e schroen Accident am Blummendall. En Trakter mat Unhänger an en Auto waren involvéiert. 2 Persoune goufe schwéier blesséiert.

© Domingos Oliveira / RTL

Éischten Informatiounen no ass e Bam ëmgefall. Den Trakterchauffer huet nach probéiert dem Bam auszewäichen an ass dobäi an de Géigeverkéier geroden. Do huet en en Auto frontal ze pake kritt.

D'Chauffere vum Trakter a vum Auto goufe schwéier blesséiert.

D'Streck ass aktuell nach ëmmer fir den Trafic gespaart.