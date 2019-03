© Wikipedia/MMFE

Fusiounsgemeng Helperknapp: De Reportage vum Dany Rasqué





"Deen Ament wou 9 vun 13 Memberen aus dem Gemengerot froen, de Schäfferot opzeléisen, spéitstens dann, misst de Schäfferot verstanen hunn, datt et duergeet." Dat seet de Jean-Claude Bisenius, Conseiller an der Fusiounsgemeng Helperknapp.

Dofir kruten déi 3 Schäffen an de Buergermeeschter Paul Mangen um Méindeg och Post.



Si kruten en ageschriwwene Bréif, an deem et heescht, datt déi 9 Conseillere gären hätten, datt de Gemengerot d'Urgence zesummekënnt.



Dem Gesetz no muss där Fuerderung bannent den nächsten zwou Woche Rechnung gedroe ginn.



D'Conseillere wéisste gär, wat de Schäfferot dann elo gedenkt ze maachen, dat heescht op en zerécktrëtt oder net.



Si ënnersträichen awer anengems, datt si sech just mat enger Demissioun zefridde ginn. Un engem Kompromëss si si net intresséiert.



De Conseiller Jean-Claude Bisenius: "Mat all de Saachen, déi un d'Liicht komm sinn, si mer mëttlerweil all dovunner iwwerzeegt, dass et just nach eng Solutioun gëtt: de Schäfferot muss demissionéieren."



D'Lëscht mat de Problemer ass laang. Keng Transparenz an eng schlecht Kommunikatioun si just zwee Punkten. De Jean-Claude Bisenius seet et och, datt et vun Ufank u Frustratioun gouf an datt déi mat der Zäit gewuess ass an iergendwa koum dunn déi berühmten Drëps, déi d'Faass iwwerlafe gelooss huet. Hei goung et dem Jean-Claude Bisenius no ëm "Eng Strooss, wou ee Verkéiersreglement sollt gestëmmt ginn a wou de Schäfferot eng Propose gemaach huet a wou herno de Buergermeeschter vun deenen aneren 3 Schäffe hänke gelooss gouf."



Déi 9 Conseillere gesinn e puer Méiglechkeeten am Fall, wou de Schäfferot net zerécktrëtt. Si wëllen et elo mol mat Drock probéieren. Déi allerlescht ass da wuel de Vott vum Budget am Dezember. Déi Geleeënheet haten d'Conseilleren d'lescht Joer verpasst.



Aus dem Schäfferot wollt keen en Interview ginn, allerdéngs haten déi 4 Leit an der geschriwwener Presse drop higewisen, datt si bis 2023 op hire Poste wëlle bleiwen.