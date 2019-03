Um Méindeg den Owend respektiv an der Nuecht op en Dënschdeg gouf et Asätz fir de Cgdis zu Gaasperech, um Houwald an zu Ierpeldeng op der Sauer.

Liicht verwonnt gouf en Automobilist e Méindeg den Owend géint 18.20 Auer an der Rue Robert Stümper zu. Zwee Ween hate sech hei ze pake krut.Weider mellt de Cgdis en Accident kuerz no 20 Auer uman der Rue Dokter Joseph Peffer. Och hei waren zwee Autoen aneneegerannt.Kuerz no 22.30 Auer stoung um Houwald am Rangwee en Auto a Flamen. D'Pompjeeë vun Hesper waren op der Plaz, et ass kengem eppes geschitt.Géint 1 Auer hat et zuop der Sauer am Depot vun engem Atelier gebrannt. D'Pompjeeë vun Angelduerf, Dikrech an Ettelbréck waren am Asaz. Och hei ass kengem eppes geschitt.