Et dominéiere virun allem déi ekonomesch Relatiounen tëscht Lëtzebuerg a Russland.

Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

X

De russesche Premier Medvedev ass en Dënschdeg an e Mëttwoch op offizieller Viste am Land. Um kuerz no 15 Auer ass de Staatsmann um Findel gelant a gouf vum Lëtzebuerger Premier Xavier Bettel empfaangen.





© Domingos Oliveira (RTL) © Domingos Oliveira (RTL) © Domingos Oliveira (RTL) « ZréckWeider »

E Méindeg hat d'US-Ambassade Drock gemaach, mat der Remark, dass Lëtzebuerg och déi ëmstridden Annexioun vun der Krim-Hallefinsel misst thematiséieren.

De Vizepremier Etienne Schneider sot sech en Dënschdeg erstaunt driwwer, dass een Ambassadeur mengt, hie misst der Regierung soen, waat se ze maachen huet. Lëtzebuerg hätt sech ni gescheit, och méi kriddeleg Sujeten unzeschwätzen.



Drock vun den USA op Lëtzebuerg, Vizepremier a Wirtschaftsminister Etienne Schneider reagéiert

E Méindeg hat déi amerikanesch Ambassade hei zu Lëtzebuerg d'Visitt vum Medwedew kommentéiert an diplomateschen Drock op de Grand-Duché gemaach. Lëtzebuerg soll sech géint eng Annexioun vun der Hallefinsel Krim ausschwätzen.



Hei de komplette Statement vun den USA.

De Vizepremier a Wirtschaftsminister Etienne Schneider huet en Dënschdeg de Moien, no der Budgetspresentatioun, kuerz dorobber reagéiert. Et géif hien erstaunen, dass en Ambassadeur vun den USA Lëtzebuerg wëll soen, wat en se maache sollen. Lëtzebuerg hätt bei esou Entrevuë bis ewell ëmmer seng Verantwortung geholl.





Reaktioun vum Vizepremier Etienne Schneider



Och wann esou Sujete wéi dinn, wieren se ugeschwat ginn, Lëtzebuerg hätt sech hei ni zeréckgehalen. Rotschléi kréie wat ee maache soll a wat net bräicht de Grand-Duché op kee Fall.