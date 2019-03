Bildung am Dialog, ënnert deem Slogan sicht den Educatiounsminister Claude Meisch an den nächste Wochen de Kontakt zu de Leit.

A 5 Diskussiounsowenter sollen d'Bierger mat diskutéieren iwwer d'Zukunft vum Lëtzebuerger Bildungssystem. D'thematesch Schwéierpunkte sinn d'Chancëgläichheet, ausserschoulesch Aktivitéiten, Innovatioun a Participatioun.

Den éischte Rendezvous war um Dënschdegowend zu Wolz.

D'Iddi hannert dësen Diskussiounsowenter ass et, fir an den Dialog mat de Bierger ze kommen an iwwert de Lëtzebuerger Bildungssystem ze schwätzen.

Kritik gouf et um Minister, well den Dialog esou spéit an der zweeter Legislaturperiod ënnert dem Claude Meisch gesicht gëtt.

4 weider Diskussiounsowenter si geplangt, dat zu Diddeleng, Gréiwemaacher, Dikrech an an der Stad.

Weider Informatioune fënnt een ënner dialog.men.lu.

E Reportage iwwert dësen éischten Austausch weise mer um Mëttwochowend am Journal vun RTL Télé Lëtzebuerg.





Offizielle Communique

Dans le cadre de l'initiative «Bildung am Dialog», le ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, Claude Meisch, a lancé un vaste processus de consultation qui implique l'ensemble de la société dans la réflexion sur la politique éducative.

Outre de nombreuses entrevues avec les acteurs du système éducatif, le ministre va également à la rencontre du grand public pour entendre les besoins et les questions, mais aussi les propositions concrètes sur d'éventuelles améliorations à apporter aux différents domaines de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse. Toutes les propositions sont les bienvenues, qu'elles soient en rapport ou non avec les réformes en cours et le programme gouvernemental.

Cinq soirées d'échange pour le grand public

Cinq réunions régionales sont organisées pour permettre au grand public de s'exprimer sur les grands enjeux de l'éducation.

Rendez-vous, à chaque fois à 19 heures:

• le mardi 5 mars 2019 au Lycée du Nord à Wiltz;

• le jeudi 7 mars au Lycée Nic Biever à Dudelange;

• le mardi 12 mars au Tramsschapp à Luxembourg-Ville;

• le jeudi 14 mars au Maacher Lycée à Grevenmacher;

• le mercredi 20 mars à la Aaler Seeërei à Diekirch.

Chaque soirée commence par une brève introduction du ministre Claude Meisch. Le public est ensuite invité à partager ses idées, ses opinions et à soumettre des propositions concrètes dans le cadre de quatre ateliers thématiques:

• école et maison relais, activités extrascolaires;

• des chances de réussite pour tous;

• innovation et numérique;

• participation et processus démocratique.

Chaque atelier de discussion est animé par un expert et dure environ 50 minutes.

Pour clôturer la soirée, les animateurs présentent les conclusions de «leur» atelier devant l'assemblée des participants.

Les soirées se déroulent en luxembourgeois, avec une traduction simultanée en français et en portugais. Pour la réunion du 12 mars, une traduction simultanée en anglais est prévue. Sur demande, une traduction en langue des signes peut être organisée (communication@men.lu).

Une boîte à idées en ligne

Les citoyens pourront également contribuer en ligne à la réflexion sur la politique éducative. La page dialog.men.lu donne accès à une «boîte à idées» qui permet non seulement de formuler des propositions concrètes, mais aussi de «liker» les propositions des autres internautes.

La boîte à idées restera ouverte jusqu'au 31 mai 2019.

Plus d'informations sur http://dialog.men.lu.