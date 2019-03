Op frëscher Dot erwëscht Abriecher verschanzt sech a Wunneng a stellt sech duerno selwer

Wéi d'Police mellt, gouf géint 00.25 Auer an Abroch an en onbewunntent Haus an der Rue Evrard Kette um Lampertsbierg gemellt.

Vun RTL