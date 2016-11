E gréissert Feier gouf et den Nomëtten an der rue du Cimetière zu Habscht. Hei koum et zu engem Brand an engem Ubau vun engem Eefamilljenhaus.

Während dem Asaz huet d'Feier iwwergegraff op den Daachstull, sou dass huet misse mam Teleskopmast vum Centre d'Incendie et de Secours Mamer den Daach opgemeet ginn. fir d'Feier ze läschen.Gläichzäiteg hu méi Otemschutzéquipen d'Feier vu bannen ënner Kontroll bruecht an d'Nopeschhaus virun engem Iwwergräife vun de Flame protegéiert.Den Asaz huet sech bis an de spéiden Owend era gezunn, bis dass alles ofgeläscht war. De Materialschued ass grouss an d'Haus ass praktesch onbewunnbar. Iwwert de ganzen Owend gëtt vun der Permanence-Equipe eng Brandwacht garantéiert.Op der Plaz war den CIS Habscht mat 29 Leit, ënnerstëtzt vun de Kollege vu Simmer, Käerch, dem Centre d'Incendie et de Secours Steinfort an enger Ambulanz vum Centre d'Incendie et de Secours Redange/Attert.Ausserdeem waren op der Brandplaz de Regionalinspekter adj. vun der Régioun Centre, de Buergermeeschter vun der Gemeng Habscht, d'Permanence vum Service Technique vun der Gemeng, d'Police Grand-Ducale an d'Creos.Text: CIS Habscht