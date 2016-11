Um Dënschdeg am spéiden Nomëtteg huet d'Police eng Foto vun der Fra verëffentlecht. Si war fir d'lescht e Sonndeg den Owend géint 22 Auer an der Stad um Eck Rue du Fort Wedell mat der Hollerecher Strooss gesi ginn. Et handelt sech, wéi gesot, ëm eng 27 Joer al Rumänin.



D'Police hat en Zeienopruff lancéiert an elo ass et dobäi d'Präzisioun, dass beim Affer Glassplitter fonnt goufen. Dowéinst kann een dervun ausgoen, dass beim Gewaltverbriechen eng Autosfënster mat Sécherheetsglas zu Broch gaangen ass.



Wiem also an der Nuecht op e Méindeg en Auto mat futtisser Fënster opgefall ass, dee soll sech esou séier wéi méiglech bei der Police um Noutruff 113 mellen.



D'Police huet dann och e "Fahndungsvideo" publik gemaach.





© RTL Télé Lëtzebuerg - Domingos Oliveira © Police Grand-Ducale © RTL Télé Lëtzebuerg/Guy Weber © RTL Télé Lëtzebuerg/Guy Weber © RTL Télé Lëtzebuerg/Guy Weber « ZréckWeider »

Mord u jonker Fra! (14.11.2016) Tëscht Stroossen a Bridel ass de Moien d'Läich vun enger 27 jonker Fra aus Rumänien font ginn.D'Enquête left.

D'Ermëttlunge lafen op Héichtouren, de Parquet, d'Untersuchungsgeriicht, d'Geriichtsmedezin, den SPJ an de Miess- an Erkennungsdéngscht waren op der Plaz. Eventuell weider Zeie si fir den CI Gare 24429500 oder fir den 113.Weider sicht d'Police no enger Persoun, déi op der A6 a Richtung Belsch eng schwaarz Dammeposch matgeholl huet, déi op der Héicht vun der Briddeler Bréck louch. Zeien haten déi gesinn an et der Police gemellt. Wéi d'Beamten op d'Plaz koumen, war se scho fort. En Zeien huet ausgesot, datt d'Leit aus enger bloer Mercedes-Camionnette stoe bliwwe sinn, fir déi Posch matzehuelen.