"Esou net", seet d'CSV-Norden a weist der Regierung d'Rout Kaart par Rapport zu der Landesplanung an der Gemenge-Finanzreform. D'Martine Hansen schwätzt vun enger ongerechter Verdeelung an ass der Meenung, datt déi organiséiert harmonesch Entwécklung vu Lëtzebuerg, sou wéi se d'lescht Woch presentéiert gouf, op Käschte vum Norde goe géing. A Punkto Gemenge-Finanzreform géinge ländlech Gemengen, mat grousse Flächen, staark benodeelegt ginn ...





Gemenge-Finanzreform: D'CSV-Norden ass net d'accord! Reportage: Claudia Kollwelter



... an där ländlech Gemenge mat grousse Flächen hätt een nun emol vill am Norden. D'CSV-Deputéiert Martine Hansen mat puer Beispiller, wéi et no der Reform ausgesi wäert: "Wëntger verléiert 2 Milliounen, 16% oder 17%, ech krut gesot et wiere 17 Prozent. Wann dat d'Stad Lëtzebuerg wier, déi zwou Millioune géif verléieren, da wier dat net schlëmm, déi huet der u sech scho relativ vill a se kritt der nach bäi. Hei sinn zwou Millioune 16 oder 17 Prozent. Wäisswampech verléiert eng Millioun. Rëm eng Kéier: Wann dat d'Stad Lëtzebuerg wier, da wier et net schlëmm, hei sinn et 20 Prozent. Dat ass jo fierchterlech vill. Hei ginn, politesch gewollt, déi flächegrouss Gemenge benodeelegt."Allgemeng misst een sech do d'Fro stëllen: "Wéi sollen dës Gemengen hire Bierger an Zukunft nach eng anstänneg Liewensqualitéit kënne garantéieren. An dat riskéiert definitiv dramatesch demografesch Konsequenzen ze hunn."De sozio-ekonomeschen Index am Éislek ass niddreg. Wann d'Gemengen elo hire Bierger nach manner Liewensqualitéit kéinte bidden, da géinge vill Leit fortplënneren: "Dat ass dramatesch an dat ass verantwortungslos, ech géif esouguer soen, dat ass fahrlässeg, wann eng Regierung - politesch gewollt - et nach an déi do Richtung drainéiert. Do misst een dergéint wierken. Also misst een an de ländleche Raum investéieren an net de Géigendeel maachen."Et freet een sech, firwat nëmmen d'Populatiounsdicht de Montant vun de Recettë beaflosse soll, an d'Fläch net méi berécksiichtegt a souguer negativ bewäert gëtt. Fir d'CSV-Norde géing hei bewosst Politik op Käschte vum ländleche Raum gemaach ginn, sou nach d'Martine Hansen.