Ex-Paschtouer vum Belair: 3. Prozessdag (17.11.2016) Am Prozess géint de suspendéierte Paschtouer vum Belair deen 2008 en deemools 14 Joer ale Bouf vergewaltegt soll hunn, hunn haut weider Zeien ausgesot.

Zeien, déi ni eng Plainte an ni eppes iwwer sexuell Konflikter héieren hunn, oder deene guer näischt a sengem Verhalen opgefall ass: Si stoungen am Mëttelpunkt vun der 3. Sëtzung, um Stater Geriicht, vum Prozess géint de suspendéierte Paschtouer vum Belair. Dee gouf och nach en exemplaresche Geeschtleche genannt, wougéint eng Bekannte vun der Famill vum Affer vun engem wuel grousse Malaise vum jonke Mann geschwat huet.

Deen hätt nämlech gär seng Rou, wat am Géigesaz stéing zu deem, wat elo mat him geschitt. Dat éischter zréckhalend Affer hätt gemaach, wat et gesot krut, sou dës Fra, där hir Duechter zu engem gewëssenen Zäitpunkt festgestallt hätt, dass de Jong schlecht drop war. Eréischt nodréiglech hätt si sech Gedanken doriwwer gemaach, sot d’Bekannten ënner Tréinen, ma d’Affer hätt näischt erzielt. Si hätt et net faasse kënnen, wéi si vun de Faite gewuer gouf; déi géifen awer vläicht erklären, firwat de jonke Mann am Lycée sou schwéier ze geréiere war a sou grouss Schwankungen an de schoulesche Leeschtungen hat.

Fir dem Jong säi Kolleg, deem d’Affer als éischt vun de Faiten erzielt hat, dierft et wuel 2011/2012 dozou komm sinn. De jonke Mann hätt Angscht gehat, dovun ze schwätzen, wéinst sengem direkten Ëmfeld.

Eng Fra, déi an der Kierch ë.a. responsabel war fir Abüen, hat um Ufank vun der Sëtzung erkläert, dass si virun der Auto-Dénonciatioun vum Paschtouer eppes vun de Faite wosst, nodeems de Papp vum Jong bei de Paschtouer war. Deen hätt vun engem Delikt op enger Rees geschwat an dovun, dass hien “an eppes erageschliddert wär, wat hien net beabsichtegt hat”. Fir d’Fra huet a sou Affären den Erwuessenen ëmmer d’Responsabilitéit; dorun hätt fir si ni en Zweiwel bestanen.

E Responsabele vun der Belairer Kierchefabrik sot sech, grad wéi e fréiere Professer vum Paschtouer, schockéiert iwwer e Bréif vum Äerzbëschof zu de Faiten, dee sengerzäit an de Kierche virgelies gouf: Déi zwee Zeien hu vun enger Virveruerteelung vum Paschtouer, respektiv vun engem Skandal geschwat. Dem Ex-Prof no wär dem Kierchemann doduerch Onrecht geschitt, och wann hien net entschëllege wéilt, wat geschitt wär, an déi Faite moralesch net ze verteidege wären.

Dëse Prozess geet um Freideg virun, mat ë.a. der Auditioun vum Ugekloten.



Hei dat offiziellt Schreiwes vun der Direktioun vun de Rettungsdéngschter nom RTL-Télé-Reportage (17. November)



La Direction de l’Administration des Services de Secours (ASS) et le Groupe de Support Psychologique de la Protection Civile du Luxembourg (GSP) se distancent formellement des agissements et déclarations de Monsieur Léon Kraus (chef de groupe adjoint et membre actif du GSP), vus et entendues sur RTL le 16 novembre 2016, dans le cadre du procès pénal du curé de Belair.

Monsieur Kraus agit en son propre nom et pour son propre compte, sans aucun mandat de la part de l’Administration des Services de Secours ou du Groupe de Support Psychologique.