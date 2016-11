© AFP

Serie CNS (11. Deel): Generiquen genee sou gutt wéi original



Wann een hei vun engem Generique schwätzt, dann ass dat e Grupp vu Medikamenter deen de selwechte Prinzip huet ewéi d'original Medikamenter, ma net méi duerch e Patent am Hierstellungsland geschützt ass. Hei am Grand-Duché sinn den Ament 2 Gruppe vu Medikamenter betraff. Dat sinn déi géint ze héije Cholesterol an déi géint ze héich Mosaier.Ween awer schonns e Generique an der Apdikt proposéiert krut weess, datt des Propose awer net zwéngend ass. Den Aptikter muss de Client awer doriwwer informéieren, datt et fir dat Medikament wat e gären hätt e Generique gëtt, datt dat méi bëlleg ass an datt de Remboursement vun der CNS sech op de Generique bezitt, sou de Gaston Fischer, Assistant Projets bei der CNS.Fir de Generique gëtt eng Remboursementsbasis virgesinn. Dat heescht, datt fir e gewëssene Groupe vu Medikamenter e Generique gerechent gëtt. An op déi Remboursementsbasis gëtt dann d'Participatioun vun der Gesondheetskeess ofgerechent. Dat heescht de Patient muss déi normal Participatioun vun 20 respektiv 60% vun der Remboursementsbasis bezuelen. Dobäi kënnt Differenz tëschent der Remboursementsbasis an dem tatsächleche Präis vum Medikament.Ma wéi sécher ass den Alternativ wierklech? D'Generiquë ginn, sou de Gaston Fischer, genee wéi och d'original Medikamenter no europäeschem Standard produzéiert an d'Qualitéit gëtt genee sou streng kontrolléiert.Déi therapeutesch Equivalenz vun engem Generique ass garantéiert. Dat heescht, datt dat Haaptmëttel wat dran ass dacks dat nämmlecht ass. An awer kennen et tëschent dem Original an dem Generique Ënnerscheeder ginn. Dat wat d'Substanzen uginn, déi keng therapeutesch Wierkung hunn. Zum Beispill déi Substanzen, déi gebraucht gi fir de Geschmaach vum Medikament oder d'Konsistenz. Do kënnen zum Beispill Substanzen dra sinn, déi net gutt si fir Leit déi eng Laktosintoleranz hunn. De Gaston Fischer weist awer drop hin, datt dës Substanzen och an original Medikamenter kënnen dra sinn.Fir weider Informatiounen zu dësen Alternative kann een de Site vun der CNS besichen. Enner "Soins de Santé" an "les médicaments" fënnt een hei méi.

