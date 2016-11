Quantitativ ass dee Budget do iergendwéi an der Rei, qualitativ vläicht manner.

Soe se bei der Chambre de commerce iwwer de Staatsbudget 2017. An deem konkret Zukunftsmesuren a Programmer fir eng Croissance vun der Populatioun feele géifen. Datt de Budget op Croissance setzt, fënnt de Carlo Thelen gutt, huet awer seng Zweiwel un den Zuelen. An de Joren 2017 an 2018 mat enger Croissance, déi mat bal 5 Prozent dräi Mol sou héich ass wéi déi annoncéiert EU-Moyenne. Et hätt ee Schwieregkeete fir fiabel Previsiounen ze maachen.





De Carlo Thelen



Handelskammer iwwer Staatsbudget 17/Reportage Nico Graf



Mä dat wier nun emol esou an eiser klenger Economie. A bei der Cambre de commerce bedauere se och, datt laangfristeg - bis 2020 - d'Investitiounen zeréckgoe géifen.