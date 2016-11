X

Accident A13 (18.11.2016) Vidéo CID.

Géint 7 Auer gouf de Sauvetage vun Diddeleng alarméiert, well eng Persoun ugestouss gouf. Wéi si op d'Plaz komm sinn, huet sech erausgestallt, dat den 13 Joer alt Kand vun engem Auto ugestouss gouf an widder d'kalifornesch Mauer geschleidert gouf. Den Zoustand vum Kand war kritesch an dowéinst gouf direkt de SAMU ugefuerdert an d'Kand koum sou séier wéi méiglech an d'Spidol.Um Réckwee goufen d'Männer a Frae vum Sauvetage dann nach eng Kéier alarméiert, well et op der A13 a Richtung Schengen en Accident gouf, an dee 4 Gefierer verwéckelt waren. E Chauffeur hat d'Enn vum Stau ze spéit gesinn an ass dowéinst mat 3 anere Gefierer kollidéiert, 3 Leit goufe verwonnt.Op der Plaz war nieft dem Sauvetage vun Diddeleng d'Ambulanze vu Beetebuerg a Kayl, de Ponts et Chaussées an d'Police.