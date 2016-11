Zanter 9 Joer lancéiert d’EU dofir regelméisseg Campagnen fir drop hin ze weisen, datt Antibiotike just da solle verschriwwe ginn, wann et néideg ass.

"Antibiotiken si keng Kamellen" (18.11.2016) Nach ëmmer ginn ze vill Antibiotike verschriwwen, mat der Konsequenz dat Bakterien ufänke resistent ze ginn

Lëtzebuerg mécht mam Slogan "Antibiotike si keng Kamellen" op de Problem opmierksam an adresséiert sech un Dokteren a Patienten.



Béid Säite musse sensibiliséiert ginn, well mer zwar manner Antibiotike schlécke wéi virdrun, manner och wéi déi Krank a Süd-Europa, mä dann awer nach laang net esou wéineg, wéi d'Leit am Norden, seet den Direkter vun der Santé, Jean-Claude Schmit, deen e Freideg de Moien de Bilan gezunn huet. Zu Lëtzebuerg wär d'Consommatioun vun den Antibiotiken wuel an de leschte Joren ëm 7 Prozent erof gaangen, ma mir leien nach ëmmer iwwert der europäescher Moyenne.





Antibiotike si keng Kamellen / Reportage Monique Kater



Klengt jo net schlecht, mä d'Lydia Mutsch illustréiert klipp a kloer, dass ee sech hei zu Lëtzebuerg, besser net ze vill bretzt. Mir wiere Groussverbraucher, seet d'Gesondheetsministesch. Pro Joer ginn nämlech bal 500.000 Päck un Antibiotike verschriwwen, dat si bal 4 Tonnen. Deemno e Bierg un Antibiotiken, dee muss agesat ginn, fir bei richteg schwierege Krankheeten.1 Patient vu 4 wier nach ëmmer iwwerzeegt, dass e bei engem Virus en Antibiotik misst verschriwwe kréien. Et dierft een den Dokter net forcéieren, esou e Medikament opzeschreiwen, seet Lydia Mutsch. Dass ee soll sensibiliséieren, ënnerschreift och d'Associatioun vun den Dokteren an Zänndokteren. Den AMMD-President Alain Schmit insistéiert awer, dass den Dokter dat lescht Wuert muss behalen. Dofir ass een och net averstane mam neie Projet de Loi, wou d'Liberté Thérapeutique um Spill steet. Et kéint nämlech net sinn, dass vun uewen erof decidéiert gëtt wat den Dokter däerf a wat net, sou den Alain Schmit.Zwou Saachen also dëse Wanter, net vergiessen: bei Schnapp oder Houscht dengt en Antibiotik guer näischt, an Antibiotike si keng Kamellen!An der Europäescher Unioun stierwen all Joers eng 25.000 Mënsche wëll Bakterie resistent gi si géint Antibiotiken. Bei bakteriellen Infektioune kënnen dës Medikamenter verschriwwe ginn, bei viralen Infektioune bréngen se näischt.