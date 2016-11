© RTL Télé Lëtzebuerg/ Sam Bouchon

E Freideg de Mëtteg war ee Protestpiquet vum OGBL virum Fleegeheem „An de Wisen“ zu Beetebuerg.

Grond dofir: d'Direktioun géing dubiéis Methode benotze fir d'Salariéen ënner Drock ze setzen een anere Kollektivvertrag z'ënnerschreiwen. Mat dësen dubiéise Methode soll elo Schluss sinn.





Protest-Piquet "An de Wisen" / Reportage Annick Goerens



Eng 150 Leit aus dem Fleege- a Sozialsecteur hunn d'Demissioun vum Christian Erang, Direkter vun de Sodexo-Operatiounen déi och d'Heem „An de Wisen“ geréieren, gefuerdert. D'Employéë soen si géingen ënner Drock gesat gi fir een anere Kollektivvertrag ënnerschreiwen. Et wär ee scho virun engem Joer op der nämmlechter Plaz gewiescht an elo géing nees dat nämmlecht gemaach ginn. D'Leit ginn an de Büro geruff a ginn dann ënner Drock gesat. D'Leit géinge virun d'Entscheedung gesat ginn, entweder dir ënnerschreift oder dir gitt entlooss.

A Fleegeheemer gëtt et nämlech zanter 2010 2 Zorte vu Personal. Déi déi nach ënnert dem FHL-Kollektivvertrag agestallt a besser bezuelt sinn an eng Partie Avantagë méi hunn. An déi déi nei agestallt ginn ënnert dem SAS-Kollektivvertrag an domat bis zu 25.000 Euro am Joer manner verdéngen an awer 5% an der Woch méi musse schaffen.



Den OGBL hätt sech awer zanter der Rentrée eng Partie Kéiere mat der Direktioun getraff. Do huet d'Direktioun ëmmer nees widderholl, datt den eenzege Wee wär, manner an der Paie a méi schaffen, sou d'Nora Back vum OGBL. Wou den OGBL du proposéiert huet fir ze kucken op et net awer nach aner Méiglechkeete géinge ginn, goufen d'Gespréicher ofgebrach.



Sou Menacë géing den OGBL net acceptéieren a géing nieft de gewerkschaftleche Mesuren och juristesch Konsequenzen net ausschléissen.