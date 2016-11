© RTL Télé Lëtzebuerg

Am Abrëll 2013 koum et jo zu Gaasperech zu engem Iwwerfall op eng Sécherheetsfirma.

D’Fra soll bis a 4 Deeg d’DNA-Spueren, déi zu Gaasperech an no bei Garnech fonnt gi waren, mat der DNA vu 5 weidere Persoune vergläichen.





G4S-Iwwerfall 2. Sëtzung / Reportage Eric Ewald



Deenen hir Nimm waren am Zesummenhank mat aneren Iwwerfäll op Sécherheetsfirmae genannt ginn. De Vertrieder vum Parquet général huet e Freideg op d’Spuere vun deene 5 opmierksam gemaach, déi an 1. Instanz net ausgewäert goufen.

Do virdrun hat d’DNA-Spezialistin virun allem op zwou Froe vum Geriicht geäntwert. Déi eng huet ëm d’Wahrscheinlechkeet gedréint, ob et d’Spuere vun 3 vun de 4 Ugeklote waren, déi bei G4S zu Gaasperech an op där Plaz no bei Garnech fonnt goufen, op där e Fluchtauto verbrannt gi war, an déi aner ëm d’Kritike vun engem aneren Expert un der Identifikatioun vun engem Beschëllegten op Grond vun enger gemëschter Spuer. Déi géif vun op d’mannst 3 Persoune stamen, net vun zwou. Si hätt do kee Feeler gemaach, wat d’Konklusioun ugeet, mä en Transkriptiounsfeeler, huet d’Expert erkläert.

Wat d’DNA-Spuere vu Gaasperech ugeet, sou goufen der do am Ganzen 69 fonnt, vun deenen der allerdéngs 67 net ze gebrauche waren an deemno just zwou valabeler iwwreg bloufen, sou d’Fra. Op eng Fro hi vun engem Affekot sot d’Spezialistin, dass propper Hänn bal keng DNA-Spueren hannerloossen. Bei méi schweessege wär dat anescht. Ee vun de Veruerteelten aus 1. Instanz huet eng Krankheet, déi mécht, dass hie méi schweesst. Fir seng Affekotin stellt sech d’Fro no engem fréiere Kontakt vun hirem Client mat engem Objet, dee fonnt gouf. D’Spuere vun no bei Garnech wären iwwerdeems op d’mannst zwou Persounen zouzeschreiwen, huet d’Expert betount.

Aus den Analysen, déi si gemaach huet, nodeems si d’DNA vun den 3 Condamnéierten aus 1. Instanz krut, géif ervirgoen, dass déi 3 de Spueren zu Gaasperech an no bei Garnech kéinten zougeuerdent ginn. An den Ae vun DNA-Spezialiste misst ee vu materiellen Indicë géint déi 3 Männer schwätzen, bei enger Wahrscheinlechkeet vun iwwer 99%, woubäi si d’Fro, ob déi 3 och op der Plaz waren, net beäntwere kéint.

Dëse Prozess geet, wéi gesot, en Dënschde virun.