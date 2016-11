All Dossiere ginn no an no vun den aneren 3 Membere vum Direktiounscomité iwwerholl: Claude Bizjak, Sylvie Fasbinder an Alain PetryThierry NOTHUM quitte la clcLa clc informe que Thierry Nothum, son directeur depuis 22 ans, quittera son poste avec effet au 31 mars 2017. M. Nothum a décidé de poursuivre sa carrière professionnelle en acceptant un nouveau défi. Dans les semaines à venir, ses mandats et ses dossiers seront progressivement repris par les trois autres membres du Comité de direction, à savoir .Au cours des deux décennies passées au sein de la clc, Thierry Nothum a dirigé cette dernière avec beaucoup de professionnalisme et il a notamment et largement contribué à lui conférer le statut d’interlocuteur respecté et incontournable des instances gouvernementales et partenaires sociaux.La clc respecte la décision de Thierry Nothum qui sera officiellement actée par le Conseil d’administration lors de sa prochaine séance. Les décisions sur l’organisation future de la Direction et sur le renforcement de l’équipe de la clc seront communiquées prochainement.L’équipe de la clc et les membres du Bureau exécutif remercient Thierry Nothum et lui souhaitent plein de succès dans sa nouvelle orientation professionnelle.