© C. Kollwelter

Dat seet den Inneminister Dan Kersch. D'CSV-Deputéiert Martine Hansen hat vun enger ongerechter Verdeelung geschwat an d'geplangten Reform dramatesch an verantwortungslos par rapport zum Norden genannt. Dës Reprochen wërft den Inneminister zréck, an huet d'Rechnungen fir d'Gemengen gemaach. Well wann de Projet vum Dan Kersch realiséiert géing ginn, géingen d'Nordgemengen wesentlech méi kréien wéi bis elo. Aktuell sinn et ronn 211 Milliounen - mat der Reform ronn 226 Milliounen. Bei deem Plus vu 15 Millioune si 7 Millioune Kompensatiounsmesuren derbäi. Positiv Chifferen fënnt den Inneminister: V läich hätt d'CSV den Norde verluer.Op Grond vun der Konter-Propositioun vun der CSV huet den Dan Kersch eng zousäetzlech Kaart gezeechent déi weist wéi d'Situatioun dann géing no der Reform ausgesinn. D'Stad Lëtzebuerg géing no dem Virschlag vun der CSV 0,6% manner kréien, d'Stad Esch géing 3,3 Milliounen manner kréien.D'CSV kéint deene Gemengen dat dann och erklären, fënnt den Dan Kersch, deen och net versteet, wéi ee sou eng Propositioun als Partei, déi schwaarz op wäiss d'Auswierkunge weist, net direkt zréckzein kann.