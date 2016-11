© Police

Den Accident war géint 18.20 Auer an der Iechternacher Strooss.

En eelere Mann vun 82 Joer wollt do an der Sortie vu Waasserbëlleg iwwer d'Strooss goen. Hien huet e Won gesinn, dee méi wäit ewech vu Méischdref erfort koum an ass séier iwwer d'Strooss gaangen. Dobäi huet en awer en anert Gefier iwwersinn, dat aus der anerer Richtung koum. De Foussgänger gouf schwéier verwonnt an ass trotz éischter Hëllef op der Plaz gestuerwen.

Op der Plaz waren d'Pompjeeën, d'Protex an d'Ambulanz aus dem Centre d’intervention Mertert/Wasserbillig, de Samu aus der Stad, de Groupe de Support Psychologique an de Miess- an Erkennungsdéngscht vun der Police.

D'Police sicht no Chaufferen, respektiv Zeien, déi den Ament vum Accident oder kuerz virdru laanscht de Mann gefuer sinn.

Et soll ee sech bei der Police vu Gréiwemaacher op der Nummer 4997-7500 oder um 113 mellen.