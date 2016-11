Op der Escher Autobunn, Direktioun Stad, gouf et an der Nuecht op e Samschden, kuerz virun Hallefnuecht, op der Héicht vu Leideleng en Accident.

Zwee Autoe krute sech ze paken. Eng Persoun gouf verwonnt.



Op der Plaz waren d'Ambulanz vu Beetebuerg, d'Pompjeeë vu Monnerech, Police an d'Ponts et Chaussées.



Accident géint 7 Auer e Samschden de Moien op der Diddelenger Gemengeplaz: eng Persoun gouf do vun engem Auto ugestouss. D'Affer gouf verwonnt a koum mat der Ambulanz an d'Spidol. Och den Escher Samu war op der Plaz.

Accident kuerz virun 11 Auer tëscht Habscht an der Kräizerbuch: en Auto hat sech do op den Daach getässelt: eng Persoun gouf liicht verwonnt. D'Secouristen an d'Pompjeeë vun Habscht a Stengefort waren am Asaz.