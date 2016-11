De Mann, deen d'Zong knapps nach ronn krut, wollt de Wee vun engem Polizist gewuer ginn ... de Beamten huet natierlech gemierkt, datt ze vill Alkohol am Spill war an huet dem Automobilist de Permis ofgeholl.



Op 4 Plazen huet d'Police an der Nuecht op e Samschden an der Stad Alkoholkontrolle gemaach, ënner anerem an der Diddenuewener- an der Hollerecherstrooss. Eng 155 Chaufferen hu misste blosen: 6 mol war den Test positiv, kee Chauffer krut awer de Permis awer op der Plaz ofgeholl.

Zolitt ze séier ënnerwee war e Chauffer géint Hallefnuecht op der Nordstrooss, wou de Mann am Tunnel Gousselerbierg mat 144 gemooss gouf – erlaabt sinn 90 Stonnekilometer. Och an dësem Fall ass de Führerschäi fort.

Zu Konsdref haten an der Nuecht op e Samschde Jonker an engem Schapp gefeiert, mee d'Musek war esou haart, datt d'Noperen d'Police geruff haten. Et blouf net bei der haarder Musek, well bei de Jonken och Marihuana fonnt gouf. D'Droge goufen konfiskéiert an déi Jonk goufe protokolléiert.