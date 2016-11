De Mann huet uginn, hie wär vun enger aner Persoun geschloe ginn. Wéi d'Beamten him beim Opstoe wollten hëllefen, ass dësen aggressiv ginn an huet sech gewiert. D'Polizisten hunn de Mann missten um Buedem immobiliséieren an hunn hie mat op de Büro geholl. Do gouf op si gespaut a si hu sech Beleidegunge missen unhéieren.Well de Mann staark alkoholiséiert war, net konnt riicht trëppelen a sech weider aggressiv verhalen huet, huet hien d'Nuecht an der Zell um Kommissariat verbruecht.