Ginn et Parallellen tëscht dem Mord virun enger Woch un enger Prostituéierter um Fräiheetsbam an der Découverte vun enger Läich zu Leideleng?

Mord u Fra um Fräiheetsbam an u Mann am Bësch bei Leideleng

Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

Dem Parquet no goufen an der Woch zwee Männer verhaft, déi mat den zwou Doten a Verbindung bruecht ginn.



Déi 27 Joer al Prostituéiert aus Rumänien war e Méindeg de Moien um Fräiheetsbam fonnt ginn, nodeems se iwwert d'Nuecht als vermësst gemellt gi war. Deen Ament wier schonn kloer gewiescht, datt d'Fra enger Gewaltdot zum Affer gefall war.



Nach e Mëttwoch wier an deem Kontext een éischte Verdächtegen verhaft ginn. Dat opgrond vun éischten Zeien-Aussoen an Enquêten. Dem Wort no hätten d'Spezialunitéiten vun der Police de Mann an engem Appartement zu Stroossen opgegraff. Weider Detailer ginn et den Ament awer keng.



Eng Nouvelle, déi vum Parquet awer net ganz confirméiert gëtt. Den Verdächtegen vum Fräiheetsbam wier vun den Enquêteuren an dem Untersuchungsriichter gehéiert ginn, iert e Freideg eng zweet Persoun interpelléiert gouf. Béit Männer séissen den Ament an Untersuchungshaft.



An engem Communiqué schreift de Parquet just, datt déi zwou Persounen och am Zesummenhang mat de Faiten vu Leideleng befrot goufen. Do war jo den 10. November an engem Bësch beim Schléiwenhaff eng männlech Läich fonnt ginn.



D'Enquête wier awer nach ganz am Ufank an et missten nach eng ganz Partie Verifikatiounen gemaach ginn. Soulaang hir Schold net bewise wier, gëllt och fir dës zwee Männer d'"Présomption d'innocence".









Hei dat offiziellt Schreiwes vum Parquet:



Communiqué de presse : Arrestations en relation avec le décès d’une femme retrouvée sur le parking « Fräiheetsbam » et le décès d’un homme retrouvé dans la forêt entre Leudelange et Schléiwenhaff

(19.11.2016)

Communiqué par : Parquet de Luxembourg

Suite à la découverte du corps sans vie d’une femme lundi le 14 novembre 2016 vers 5 heures du matin entre Strassen et Bridel sur le parking du lieu-dit « Fräiheetsbam », une enquête a été ordonnée par le Parquet de Luxembourg et un juge d’instruction a été chargé du suivi des investigations.

Il s’est rapidement avéré que la victime, décédée de mort violente, est une jeune femme d’origine roumaine, âgée de 27 ans, qui avait été vue pour la dernière fois vivante, dimanche soir le 13 novembre 2016 vers 22 heures au carrefour de la rue du Fort Wedell et de la rue de Hollerich ; préalablement à la découverte du corps, elle avait fait l’objet en pleine nuit d’une enquête pour disparition inquiétante.

L’enquête minutieuse des diverses unités de la police judiciaire ainsi que l’appel répété à témoins ont permis de procéder le mercredi 16 novembre 2016 en fin d’après-midi à l’arrestation d’un homme sur ordre des autorités judiciaires.

Le suspect a été interrogé par les enquêteurs de la Cellule Homicide du Service de Police Judicaire et a ensuite été déféré au juge d’instruction au cours de la journée de jeudi. Ce dernier a décidé à l’issue de l’interrogatoire de décerner un mandat de dépôt, c’est-à-dire, de placer le suspect en détention provisoire.

Une seconde personne a également été interpellée sur ordre des autorités judiciaires vendredi matin le 18 novembre 2016 par les forces de l’ordre ; l’enquête est toujours menée sous la direction du juge d’instruction. Une second mandat de dépôt a finalement été décerné par le magistrat instructeur en date du samedi 19 novembre 2016.

Le Parquet de Luxembourg signale en outre que les deux personnes interpellées ont également été confrontées et interrogées dans le cadre de la découverte d u corps sans vie d’une personne de sexe masculin décédée de mort violente et retrouvée dans la forêt entre Leudelange et Schléiwenhaff en date du 10 novembre 2016.

L’enquête n’en est qu’au tout début, de très nombreuses vérifications sont actuellement encore en cours ; l’enquête se poursuit.

Il est finalement rappelé que toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie par une juridiction de fond.



© RTL Télé Lëtzebuerg/Guy Weber