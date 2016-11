Um Samschdeg den Owend koum et zu engem Accident tëscht 3 Autoen an engem Camion op der N31 op der Héicht vum Rond-Point Waxweiler Millen.

© Jean-Marie Gang/Mobile Reporter

Et blouf beim Materialschued.Och Materialschued gouf et bei engem Accident am Rond-Point Biff.