Um Samschdeg gouf ee Brand an engem verloossenen Haus am Grondwee gemellt. Onbekannter haten eng Zort Lagerfeier um 1. Stack ënnert dem Daach ugemaach.

Derbäi ass et zu engem Sickerbrand komm. 1. Informatiounen no goufen 3 Jonker gesinn, déi d'Haus verlooss a sech ganz séier duercht Bascht gemaach hunn. All Infoe si fir d'Police Dikrech um Nummer 4997-8500 oder um 113.