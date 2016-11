E Samschden den Owend géint 20.10 Auer ass et um CR116 tëscht Bëschdref an Useldeng zu engem Accident komm.

En Auto war do vun der Strooss ofkomm. Eng Persoun gouf liicht blesséiert.Kuerz no 1 Auer hat et zuan der Rue des Alliés gerabbelt. En Automobilist ass vun der Strooss ofkomm an an e Bam gerannt. Och wann de materielle Schued grouss ass, ass kengem eppes geschitt.Ee Blesséierte gouf et och zuop der Place Grobirchen bei engem Accident géint 22.40 Auer e Samschden den Owend.

Géint 2.40 Auer an der Nuecht op e Sonnde gouf et en Accident tëscht Bauschelt an der Misèresbréck. Zwou Persoune goufen hei verwonnt.



Zu Bieles huet e Chauffer kuerz no 3 Auer d'Kontroll iwwer säi Won verluer. Hien ass am Ront-point beim Policebüro mam Pneu widdert den Trottoir gestouss an schlussendlech an der Vegetatioun vum Kreesverkéier un d'Hale komm. D'Polizisten op der Plaz hu festgestallt, datt de Mann ze vill gedronk hat. Hien ass säi Führerschäi lass.