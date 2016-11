E Samschden de Moie kuerz virun 11 Auer sinn 2 Persounen an eng Bijouterie an dereragaangen an hu sech Kette weise gelooss. Während deem eng vun de Persounen de Verkeefer ofgelenkt huet, huet déi aner eng Ketten agestach. De Verkeefer huet dat awer matkritt an d'Dier vum Geschäft zougespaart. D'Police koum op d'Plaz an déi 2 Brigange si festgeholl ginn.E Samschden den Owend géint 20.30 Auer huet eng Fra an der, op der Héicht vun der Entrée vum Parc, hir Posch ewechgerappt kritt. D'Fra hat dem Déif nach probéiert nozelafen, ma si huet hien aus den Ae verluer.

An der Nuecht op e Sonnde gouf dann och nach uechter d'Land agebrach. Ee mol zu Amber an der Cité Beaulieu. An direkt 2 mol an der Stad an der Avenue Gaston Diderich an an der Rue des Celtes.