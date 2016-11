En Accident gouf et e Sonnden den Owend tëscht Wecker a Bäerbuerg. En Auto war do géint 19.20 Auer verongléckt.

Eng Persoun gouf blesséiert.



Op der Plaz waren d'Ambulanz an de Sauvetage vu Mäertert, D'Pompjeeë vu Biwer an d'Police.



Géint 5.30 Auer e Méinden de Moie war der Police een Auto an der Diddenuewener Strooss zu Bouneweg opgefall, dee virun der rouder Luucht stoung. De Chauffer war hannert dem Steierrad ageschlof. Wéi et vun der Police heescht, war de Mann staark alkoholiséiert. Hie krut de Führerschäin ofgeholl.