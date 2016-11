© RTL Télé Lëtzebuerg / Luc Rollmann

Da kann een natierlech reklaméieren. Wann awer och d'Reklamatiounen zu näischt féieren, kann de Client genee wéi d'Entreprise an Zukunft een onofhängege Mediateur aschalten, dee versicht, de Sträitfall op vertraulech Aart a Weis ze léisen.D'Konzept vun der Mediatioun ass och zu Lëtzebuerg näischt Neies. Bekannt Beispiller sinn d'Lydie Err, déi sech ëm Litigen tëscht Bierger an Verwaltunge bekëmmert oder de Mike Schwebag, deen tëscht Patienten an Prestatairen am Beräich vun der Gesondheet vermëttelt. Fir all déi aner Problemer, déi een awer am Alldag esou erliewe kann, ginn et zwar eng ganz Rei sektoriell Instanzen, zum Beispill am Beräich vun de Finanzen, Assurancen, de Reesen oder den Immobilien, mee iwwersichtlech an zentraliséiert war dat bis ewell net.Den neie Mediateur huet also eng Partie Avantagen, erkläert d'Francine Closener, Staatssekretärin am Wirtschaftsministère: Dat wier eng Ulafplaz fir de Konsument, déi gratis wier fir béid Säiten. Dofir wier et och besonnesch interessant fir Litigen mat engem klengen Enjeu. Wéint enger Kaffismaschinn géif ee jo net een Affekot aschalten. D'Mediatioun wär vertraulech, séier an eng fräi Entscheedung vu béide Säite. De Claude Fellens, fréiere Riichter an Affekot iwwerhëlt an Zukunft de Rôle vum Mediateur fir d'Consommatioun an erkläert seng Missiounen: Informéieren iwwer Prozedure fir eng aussergeriichtlech Schlichtung vu Litigen, awre och Demanden aus all Sekter unhuelen, weiderginn oder selwer traitéieren.Eng Etude vum Europaparlament géing iwwerdeems och weisen, dass d'Mediatioun par Rapport zu der Geriichtsprozedur ronn 30 Prozent méi bëlleg ass, 60 Prozent méi séier geet an a 70 Prozent vun de Fäll wär d'Mediatioun och ee Succès fir béid Parteien, sou nach d'Francine Closener.