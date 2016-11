© RTL Télé Lëtzebuerg/Archiv

Den Ombudscomité fir d'Rechter vum Kand beschäftegt sech a sengem neie Joresrapport haaptsächlech mat der ganz aktueller Thematik vun de Kanner mat spezifesche Besoinen.Den ORK hat sech als Zil gesat net nëmmen eng Bestandsopnam vun dësem ganz breetgefächerten Thema ze maachen, mä och Pisten am Rapport opzezeechne fir datt déi betraffe Kanner besser encadréiert kéinte ginn.De Rapport gëtt um Méindeg um hallwer 12 offiziell dem Premier Xavier Bettel am Staatsministère iwwerreecht an um Méindeg den Owend am Tramsschapp op enger Konferenz presentéiert.