D'Vullegripp breet sech weider an Däitschland aus.

Um Dënschdeg ass op en Neits eng Krisereunioun mat Veterinairen, Experten a politesche Vertrieder geplangt. Den Erreger H5N8 ass antëscht an 11 Bundeslänner nogewise ginn. Lëtzebuerg bleift fir den Ament verschount vun der Kränkt.



Bei den Analysen, déi gemaach goufen, ass bis ewell kee Fall detektéiert ginn, schreift de Landwirtschaftsminister Fernand Etgen an der Äntwert op eng parlamentaresch Fro. Zanter 10 Deeg gëllt Stallflicht am Grand-Duché.