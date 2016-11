CSV Stad fährt organiséierte Chaos wéinst Wuesstemsdebatt! (21.11.2016) Stater CSV-Sektioun fuerdert méi qualitative Wuesstem.

Extrait Serge Wilmes



Dofir bräicht ee Planungssécherheet an en Zäitplang. Dem President vun der CSV-Stad Serge Wilmes no misst awer och d'Gemeng Lëtzebuerg hir Verantwortung iwwerhuelen. Et dierf ee net just geréieren, wéi dat den aktuelle Schäfferot mécht. Mä d'Stad muss plangen a coordinéieren an och agéieren. Dat alles mécht de Schäfferot awer net, kritiséiert d'CSV, si schwätze sech emol net mat der Regierung of, obwuel d'Stad fir de Wuesstem vum Land enorm wichteg ass. Déi riets gréng Hand weess net, wat déi lénks mécht.

Stad PAG / Reportage Claudia Kollwelter



Dat ganzt géing zu engem inkohärente Projet féieren, deen d'Liewen an der Stad méi schlecht mécht.

Fir datt d'Schéier tëscht Aarbechtsplazen an Awunner net nach méi grouss gëtt, dierften d'zousätzlech Aarbechtsplaze pro Joer net iwwer 3.000 klammen. D'Etude Preparatoire geet awer bis 2030 vun engem Plus vun 3.900 Platze pro Joer aus, awer nëmmen 2.550 Awunner méi. Och wat d'Potenzial vun der Stad Lëtzebuerg ugeet, gesäit de PAG grouss Differenze fir Wunnen a Schaffe vir. Fir d'CSV-Stad ass dat e klore Minus fir d'Liewensqualitéit. Et bräicht een dofir eng Planungssécherheet an en Zäitplang. Eng aner Fuerderung ass déi, datt éier gréisser PAPen zougelooss ginn, d'Infrastrukture geplangt musse sinn, betount d'CSV-Gemengeconseillère Isabelle Wiseler.Haaptsächlech konzentréiert ee sech do op Mobilitéits- a Verkéiersstrukturen. D'Isabelle Wiseler betount, datt si fënnt, dat den aktuelle Stader Schäfferot déi Voleten dacks net berücksichtegt.E Mobilitéitskonzept wier de Moment net do, sou de President vun der CSV-Stad Serge Wilmes. Mam Tramchantier an der Stad gëtt dat ganzt och net besser. Et muss ee sech d'Fro stellen, ob een net nach aner Moyenen huet, fir d'Leit vum Auto op den ëffentlechen Transport ze kréien respektiv aner wichteg Stroosseprojete fäerdeg gebaut. Soss riskéiert de Chantier vum Tram am Zentrum vun der Stad e Verkéierskollaps auszeléisen.Et freet ee sech, wou den Ausbau vun der Autobunn A6 bleift, de Contournement tëscht Stroossen an dem Gaasperecher Kräiz op 3 Spueren, wou bleift den Ausbau vun der Zuchstreck Stad-Beetebuerg? Och vermësst een de kohärenten a séchere Vëlosreseau an der Stad. Et stellt ee fest, datt déi no 11 Joer blo-gréng nach ëmmer net do sinn, genau esou, wéi prioritär Busspuren op den Haaptachsen an der Stad a fir an d'Stad eran, fir datt de Bus net am Stau steet.Et misst och onbedéngt eng Ofstëmmung mat den Nopeschgemenge ginn, fir ze kucken, wat déi geplangt hunn, an am Beräich vun den Infrastrukturen do eng besser Koordinatioun ze hunn, sou nach de Serge Wilmes.