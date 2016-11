CNFP: manner Spillraum bei Staatsfinanzen (21.11.2016) De Conseil National des Finances Publiques huet de Budget ënnersicht: Staatsfinanze géife net aus dem Rudder lafen, bei Krisen hätt een awer manner Spillraum.

Dat seet de Conseil National des Finances Publiques no der aktueller Evaluatioun vun de Staatsfinanzen. Als Haaptgrond dofir identifizéiert de CNFP d'Steierreform, déi bis elo ëmmer als budgetsneutral duergestallt gouf.



Egal, ob een d'Staatsfinanzen elo per Solde Nominal oder Solde Structurel bewäert, an de nächste Jore geet et biergof. D'Stabilitéits-Critère ginn nëmmen nach agehalen, well och déi no ënnen ugepasst gi sinn an och dann nëmme mam néidege Bevëlkerungswuesstem a wann d'Staatsschold op 60% vum PIB kann eropgoen. De staark geklommenen Staatsdefizit ass jo mat den héijen Investitioune gerechtfäerdegt ginn, den CNFP seet dat wier ganz a guer net de Fall. Et läit éischter un de manner Recetten, déi duerch d'Steierreform zustane kommen, déi ass nämlech an der Projektioun fir déi nächst Joren eng éischte Kéier mat berécksiichtegt ginn. An eréischt vun do un wier d'Verschlechterung bemierkbar.



D'Gesamtsituatioun vun de Staatsfinanze géif net aus dem Rudder lafen, de Spillraum bei zukünftege Problemer gëtt awer méi kleng. De CNFP hätt sech méi eng ambitionéiert Approche bei der Festleeung vun den Ziler gewënscht.



Och d'Staatsbeamtekammer huet hiren Avis iwwer de Budget erausginn. Fir si hu sech d'Staatsfinanzen erholl an duerfir muss Schluss si mat all Austeritéitspolitik.



Am spezielle kritiséiert de Romain Wolff, datt de geneeën Taux Moyen vun der Betribsbesteierung net ze ermëttele wier, datt déi versprache vill nei Platzen eng Mogelpackung wier an d'Steierreform déi géif net weit genuch goen. Et ass keng déifgräiffend Reform, ma just punktuell Verännerungen un den aktuelle Steiergesetzer. Déi ganz Mesure gouf duerch Spuermesuren um Bockel vun de Personnes Physiques virfinanzéiert.