D'Lëtzebuerger Fluchgesellschaft huet hir Clienten a Passagéier e Méindeg informéiert, datt de Smartphone net méi mat u Bord dierf bruecht ginn. An dat gëllt esouwuel fir d'Handgepäck, wéi och fir d'Wallissen. D'Decisioun wier op Grond vun engem héije Risiko fir d'Fluchsécherheet geholl ginn, heescht et an engem Communiqué.De Galaxy Note 7 war jo vu Samsung vum Marché geholl ginn, nodeems iwwerduerchschnëttlech vill Maschinnen explodéiert waren.Luxair Luxembourg Airlines informiert seine Passagiere dass ab sofort die Mitnahme des Smartphones Samsung Galaxy Note 7 auf allen Luxair Flügen verboten ist, sowohl im Handgepäck, im aufgegebenen Gepäck als auch als Luftfracht.Nach der Empfehlung der EASA (European Aviation Safety Agency) und dem Verbot internationaler Behörden, darf das fehlerhafte Samsung Galaxy Note 7 Smartphone bei dem der Akku überhitzen kann, nicht mehr mit an Bord geführt werden.Aufgrund des erheblichen Risikos für die Flugsicherheit wurde diese Entscheidung getroffen.