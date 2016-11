D'Associatioun stéisst sech doran un Aussoen, e Freiden, vum Justizminister um Radio 100,7; de Felix Braz hätt do e weidere Prisong fir Mannerjäreger an d'A gefaasst.D'Politik géif zanter 20 Joer soen, dass, wann de Kanner- a Jugendprisong zu Dräibuer bis fäerdeg wär, kee Jugendleche méi an der Jugendsektioun vum Prisong zu Schraasseg bräicht agespaart ze ginn. Dat sollt awer elo net méi gëllen.

Et sollten nämlech weider Mineuren op Schraasseg kënne kommen, wat fir den neie Prisongsdirekter keng glécklech Situatioun wär, seet den ANCES-President Charel Schmit. Dass de Minister eng weider Struktur ugekënnegt hätt, wär de falsche Wee. Et misste fir d'éischt aner Weeër ënnersicht ginn.





De Charel Schmit



Am Jugendschutzgesetz sollten d'Kritäre fir de Fräiheetsentzug vu Jugendleche kloer festgeluecht ginn; d'Aspäre soll iwwerdeems eng lescht Dier sinn, déi ee sech opléisst, wann all aner Mesurë gescheitert sinn. Et géif eng Angscht am Secteur ginn, dass déi nei Struktur zu Dräibuer eng Section disciplinaire gëtt.

De Charel Schmit betount, dass d'Centres socio-éducatifs de l'Etat zu Dräibuer an zu Schraasseg grouss Unitéite fir de Moment iwwer 90 Mannerjäreger sinn; et wär besser, sou den ANCES-President, si op méi kleng Unitéiten iwwer Land ze verdeelen. Och sollt de Minister Sozialaarbechter, -pedagogen a -psychologe consultéieren, genee wéi Mineure selwer. Donieft misst ee sech d'Moyene ginn, fir z'iwwerpréiwen, ob d'Jugendschutzgesetz an d'Strukturen effikass a sënnvoll sinn. Et wéilt een awer net onrealistech sinn: et géif Jonker ginn, déi ee wann och kuerze Moment Fräiheetsentzug brauchen.



Et sollt een net ëmmer weider Diere fir Jonker opmaachen a si net mat jonken a méi alen Erwuessene vermëschen, erkläert de Charel Schmit, fir deen d'Unité de sécurité och keng Jugendherberg, mä e richtege Prisong ass, wou kee fortleeft a keen en Dag méi laang wéilt bleiwe wéi néideg.



Hei dat offiziellt Schreiwes:

Halte à la banalisation de la privation de liberté pour mineur-e-s

Objection au ministre de la justice Félix Braz

qui plaide pour une enième prison pour mineur-e-s

L’ANCES, le « Fachverband fir Sozial Aarbecht, Bildung an Erzéiung » se montre stupéfait et offusqué par le propos du ministre de la justice Félix Braz tenus à l’aube de la journée mondiale des droits de l’enfant du 20 novembre 2016 au sujet de la situation des mineur-e-s en prison. En effet, dans un interview accordé vendredi dernier à la radio socio-culturelle « 100komma7 »[1], le ministre de justice Félix Braz plaide pour une prison supplémentaire pour mineur-e-s et jeunes adultes entre 16 et 21 ans comme solution idéale (voire miracle) afin de pouvoir remédier à la situation actuelle de la détention des mineur-e-s dans la section des mineurs au CPL (Centre pénitentiaire du Luxembourg) à Schrassig-Kuelebierg.

Au moment où la toute nouvelle prison pour mineur-e-s au Centre socio-éducatif à Dreiborn est prête à ouvrir ses portes et accueillir au maximum 12 mineur-e-s qui devront être placé-e-s par les juges de la jeunesse sur base de la loi sur la protection de la jeunesse datant de 1992 et presqu’inchangée depuis, le ministre de la justice Féix Braz affirme qu’il n’entend pas à fermer définitivement la section de mineurs au CPL à Schrassig. Pourtant cette situation est critiquée depuis plus de 20 ans par des organismes internationaux et défenseurs des droits de l’enfant étrangers et luxembourgeois à cause du non-respect de l’interdiction de cohabitation et mixité entre détenu-e-s adultes et mineur-e-s en situation de privation de liberté, un des standards principaux de toutes les recommandations reconnues au niveau international en la matière.

Or, c’est depuis plus de 20 ans que les responsables politiques prônent la création d’une « unité de sécurité » pour mineur-e-s et implantée à un autre endroit géographique que celui du CPL comme moyen de remédiation à cette situation insatisfaisante. Il serait donc logique et cohérent que la pratique du placement au CPL se termine enfin avec l’adoption imminente à la Chambre des Députés du projet de loi 6593[2] concernant le fonctionnement de la toute nouvelle prison à Dreiborn. D’ailleurs ceci correspond aux annonces du gouvernement luxembourgeois des dernières années auprès des instances et commissions internationales (comme par exemple le Comité internationale des Droits de l’Enfant à Genève).

L’ANCES se félicite d’ailleurs des améliorations obtenues au niveau de ce projet de loi 6593 concernant le fonctionnement e.a. à la suite de son avis y relatif de mai 2014.[3] C’est ainsi que l’obligation d’un plan individualisé pour tout mineur-e à l’Unisec a été inscrite à la loi, les moyens de recours ont été améliorés et l’orientation socio-pédagogique de la prise en charge a été précisée. N’empêche que plusieurs autres revendications de l’ANCES reste non considérées, telles la précision des profils criminologiques des mineur-e-s et la clarification des motifs d’incarcération de des futurs pensionnaires, la réorganisation et la décentralisation du Centre socio-éducatif en unités décentralisées ainsi qu’un accompagnement scientifique par des analyses et évaluation en criminologie.

Sans travaux d’analyse criminologiques appropriés, sans besoin chiffré, sans attendre le bon fonctionnement de l’Unisec et sans étude et mise en place de solutions alternatives (p.ex. bracelet électronique ; internement en alternance etc.), la proposition du ministre de la justice en faveur d’une prison supplémentaire pour une population mixte tend à banaliser la privation de liberté des mineur-e-s. À ne pas négliger non plus le risque de maltraitance institutionnelle. Faut-il rappeler que l’infrastructure prêt à fonctionner à Dreiborn correspond entièrement à celle d’autres prisons et que la future base légale s’oriente et correspond aux règles pénitentiaires européennes. L’Unisec n’est ni une auberge de jeunesse, ni un foyer d’accueil ou thérapeutique ! Le recours à la privation de liberté de mineur-e-s doit toujours rester un recours ultime (ultima ratio) après l’échec de tout autres interventions et les critères d’application doivent être exigeants.

L’ANCES ne s’oppose nullement à un débat d’idées concernant des innovations à apporter dans l’exécution des peines pour jeunes adultes (au niveau du code pénal) ainsi que des formules alternatives dans la phase de transition vers l’âge d’adulte, n’empêchent que ces mesures ne pourront point être ordonnées au nom d’une logique de « protection » sans glisser dans la dérive d’une rétention de sécurité (Sicherheitsverwahrung) qu’il faudrait légiférer d’abord.

Cependant, la pratique de la détention au CPL ne saura être légitimée par le manque d’infrastructures. La construction d’unités de sécurité supplémentaires conduira plutôt à une généralisation de la privation de liberté qu’à son emploi judicieux. Rappelons de plus que le CSEE disposera toujours de cellules d’isolement à Dreiborn et à Schrassig destinées à des sanctions disciplinaires, au maintien du bon ordre ou à des fins d’apaisement et dont la durée maximale devra être réduite au strict minimum de 24 heures par rapport aux 10 jours actuellement inscrits à la loi.[4]

L’ANCES regrette fortement qu’un débat professionnel (Fachdebatte) ouvert et transparent n’aie pas lieu en la matière et notamment au sujet de la très nécessaire réforme de la protection de la jeunesse. Les travaux du groupe de travail interministériel mentionné par le ministre de la justice se font à huit clos, notamment pour les acteurs du terrain et tiers-experts. En effet, depuis la journée thématique organisée en juillet 2013 par l’ANCES et l’ORK[5], aucun autre forum de débat n’a suivi en la matière. L’ANCES ne peut pas suivre le ministre dans l’approche que les décisions quant à la réforme de la loi sur la protection de la jeunesse seront tranchées uniquement dans un groupe restreint d’acteurs et d’experts nationaux. Ne devrait-ce plutôt revenir au législateur pour trancher les questions de fond ?

Ainsi, l’ANCES plaident instamment pour un véritable débat professionnel (Fachdebatte), une consultation ouverte et transparente de tous les acteurs intéressés, dont notamment également les acteurs du secteur socio-éducatif, les personnes directement concernées (et ne fut-ce que par l’intermédiaire d’étude et d’associations) et les organisations non-gouvernementales. D’ailleurs l’apport en expertise par des tiers-experts et chercheurs nationaux et internationaux en matière de justice juvénile ne devrait pas nuire à la qualité du débat et aux innovations à apporter à la base légale existante.

La démarche choisie par le ministre de la justice en la matière ne peut trouver l’accord des professionnels socio-éducatifs sans débat de fond préalablement réalisé. Comme par la participation au projet européen « Children’s rights behind bars » avec la réalisation d’un guide de monitoring pour lieux de privation de liberté pour mineur-e-s[6], l’ANCES reste partant pour relancer le débat. Une demande d’entrevue à ce propos est adressée au ministre.



