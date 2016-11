De Syfel, den Daachverband vun de Kierchefabricken, hat dës Petitioun initiéiert. E Méinden ass den Delai, fir se ze ënnerschreiwen ofgelaf. Bis dohinner waren um Site vun der Chamber ronn 3.650 elektronesch Ënnerschrëften validéiert. Op Pabeier waren, zanter dem Depot vun der Petitioun de 25. Oktober, ronn 1.700 Signaturen zesumme kommen. E Méinden huet eng Delegatioun vun de Kiercheréit a vum Syfel d'Lëschte mat zousätzleche 6.100 Ënnerschrëfte fir d'Petitioun Nummer 715 an der Chamber ofginn. Sou dass um Enn ronn 11.500 Ënnerschrëften zesumme koumen an de Quorum vun den néidege 4.500, fir dass et zu enger ëffentlecher Auditioun kënnt, erreecht war.



Zanter bekannt ass, dass am Kader vun der Trennung vu Kierch a Staat d'Kierchefabricken sollen ofgeschaaft ginn, wiert sech de Syfel vehement géint dëse Schrëtt. De Syndikat vun de Kierchefabricken huet an der Haaptsaach Problemer mam geplangte Fong, an deen de ganze Besëtz vun de Kierchefabricke soll fléissen an dee vun engem Verwaltungsrot soll geréiert, dee vum Bistum genannt gëtt. De Syfel fuerdert dogéint eng Reform vun der Legislatioun aus dem Joer 1809.



Bis ewell goufe beim Inneministère 40 bis 50 Konventiounen agereecht. Dat sot den Inneminister Dan Kersch op Nofro hin géintiwwer dem Tageblatt. Am ganze ginn et 105 Gemengen. Et war d'Informatioun vum zoustännege Minister, dass elo nach eemol all d'Gemengen ugeschriwwen ginn, fir des iwwert déi aktuell Situatioun, wat d'Kierchefabricken op hirem Territoire betreffen, ze informéieren. Bis den 1. Januar 2017 hunn d'Gemengen Zäit, fir mat deenen eenzelen Kierchefabricken een Accord ze fannen. All d'Accorden, déi bis dohinner ausgehandelt goufen, géife respektéiert ginn, sou nach den Dan Kersch.