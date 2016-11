Kuerz virun 19 Auer gouf e Méinden den Owend zu Munneref an der Réimescher Strooss ee Foussgänger vun engem Auto ugestouss.

Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

Wéi et vun der Police heescht, war den eeleren Mann an der Mëtt vun der Strooss um Zebrasträif, wéi hie vun engem Auto ugestouss gouf, dee vu Munneref an Direktioun Réimech ënnerwee war.

D'Affer koum mat liewensgeféierleche Blessuren an d'Spidol.

Et sollt sech erausstellen, datt de schëllegen Chauffer ze vill gedronk hat.

De Won vum Automobilist gouf saiséiert, de Permis gouf zréckbehalen.