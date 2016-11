Virun de Gemengewahle konkretiséiere sech eenzel Lëschten: Zu Péiteng bei der CSV ass zanter e Méindeg den Owend gewosst, datt den aktuelle Buergermeeschter Pierre Mellina als Spëtzekandidat grad wéi den Deputéierte Jean-Marie Halsdorf mat an d'Course ginn.



Den CSV-Süd-Deputéierte war tëscht 2000 an 2004 selwer Buergermeeschter zu Péiteng, éier hien an d'Chamber respektiv d'Regierung gewiesselt war, wou hie bis zu de leschte Wahlen Innen- an Defense-Minister war.



D'Lëscht mat de 17 Kandidate gouf e Méindeg den Owend op enger ausseruerdentlecher Generalversammlung ofgeseent.