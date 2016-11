An der Chamber dominéiert en Dënschdeg d'UNO-Klimakonferenz vu Marrakesch, déi um Weekend jo op en Enn goung.

En Dënschden an der Chamber

D'Resultater vun der COP22 gi vun den Deputéierten am Kader vun enger Aktualitéitsstonn diskutéiert, wou et ëm d'Ëmsetze vum Paräisser Klimaaccord vum leschte Joer an ëm d'Repercussiounen op Lëtzebuerg geet.

Donieft steet haut e Gesetzprojet iwwert en elektronesche Regëster fir Camion-Firmen um Programm, déi am Stroossentransport aktiv sinn.

Ofgeschloss gëtt dësen éischte Chamberdag fir dës Woch mat enger Interpellatioun vun der CSV-Ostdeputéiert Octavie Modert iwwert de Wäibau.

Muer steet dann Zesummenaarbecht an der Entwécklung um Menü vun den Deputéierten.