© Taina Bofferding

Ee Projet fir sou e Flüchtlingsheem gouf e Méinden den Owend zu Esch an enger Informatiounsversammlung dem Public virgestallt. D'Diskussioune ronderëm dee Projet lafe scho méi laang, ma Gemeng a Staat schénge sech elo am groussen a ganzen eens ze sinn. Eng 150 Demandeurs d'Asile sollen deemno an deem Heem um Site „Quai Neiduerf“, dat fir 2017 geplangt ass, Plaz hunn. Ufanks war vun 300 geschwat ginn.





Informatiounsversammlung "Quai Neiduerf" / Reportage: B.Eich



D'Gebai ass dofir ausgeluecht fir no enger Zäit – den Inneminister schwätzt vu 5 bis maximal 10 Joer – nees ofgerappt ze ginn. Duerno kéinten op deem selwechten Terrain Sozialwunnenge gebaut ginn, dee Projet ass awer nach net fäerdeg.

Den Terrain géif awer zu engem groussen Deel dem Fonds de Logement gehéieren an dee wéilt 15 bis 20 Wunnengen dorop bauen, sou den Dan Kersch. Wann de Fonds de Logement virstellt, wéilt en och schonn déi Fläch déi haut fir Flüchtlingsstrukture geplangt ass mat abezéien. Dee Moment wär et e gesamte PAP iwwert de ganze Site.

Déi 150 Flüchtlinge ginn dann an Kummeren vu 14m2 zu zwee an zwee ënnerbruecht. Well awer geplangt ass fir zu engem Groussdeel Familljen an deem Gebai opzehuelen, kënnen d'Zëmmeren zesummegeschloss ginn. Dat ass kee Luxus mä besser wéi an deene meeschten anere Länner sou den Dan Kersch nach.

Donieft war ech och ëmmer erëm d'Fro, ob da wierklech just Familljen an dem Heem solle wunnen a keng Jonggesellen. D'Escher Buergermeeschtesch Vera Spautz sot an deem Kontext am Foyer nieft dem Café Pitcher zu Esch géifen haaptsächlech Jonggeselle wunnen, dofir wéilt een an der neier Struktur un éischter Plaz Famillje mat Kanner ënnerbréngen.

Iwwerdeems hu sech d'Froen aus dem Public och op d'Opnahmeprozeduren um nationale Plang bezunn. Do sot den Dan Kersch et wier een trotz massiven Efforten um Enn vun de Kapassitéiten an dofir géifen d'Prozeduren dacks nach ze laang daueren.