Fir all dem aus dem Wee ze goen, kritt een dacks gesot, et soll een op den ëffentlechen Transport ëmklammen, grad den Bus. Ma ass deen net ëmmer ganz effizient. Op engem ëffentlechen Debat zu Réimesch, konnt een zesumme mam François Bausch diskutéieren, wat den Ament gutt oder manner gutt fonctionnéiert.





Informatiounsversammlung Buslinnen / Reportage Tim Morizet



Wann ee mam Auto zu Lëtzebuerg vun A op B wëll, ass dat dacks mat vill Stau an Zäit verbonnen.Eng nei Reform fir den Transport public soll fir 2019/20 Prêt sinn. Dem Nohaltegkeetsminister François Bausch no, steet hei vill um Programm.François Bausch: Dee beinhalt, natierlech, zum Deel och nach den Ausbau vu veschiddene Stroossen, mä virun allem, den Ausbau vun der Schinn, mä awer och aner Elementer. Dozou gehéiert, ënnert anerem, och emol de Bus, deen an Zukunft soll reorganiséiert ginn.Den Transport mam RGTR soll net méi esou eesäiteg ausgeriicht sinn: nëmmen alles an Richtung Stad. Dem Alex Kies no, sollen och Tëscheregioune mat der neier Reform méi berécksiichtegt ginn, fir méi effizient Verbindungen ze schafen.Alex Kies: De Reseau vun haut, bon, en ass relativ gutt, all d'Dierfer si quasi ugebonnen, et fiert iwwerall e Bus. Mä, en huet och e ganze Koup Schwächten. An déi Schwächten kommen doduerch, dass et e Reseau ass, deen zanter senger Grënnung 1978, no a no gewuess ass. Et si Saachen drop gesat ginn, mä t'ass am Fong ni eng Kéier hannerfrot ginn, an t'ass och ni eng Kéier de Reseau a senger Struktur wierklech verännert ginn. Dat mécht, dass déi Struktur vun dem Reseau haut net méi wierklech op déi aktuell Problemer passt.D'Strecken dacks ze laang, an net konsequent genuch. Dem François Bausch no, läit d'Zukunft bei den "pôle d'échangen". Dat heescht, a Plaz vun engem Bus, dee laang Tier fiert an dofir och laang ënnerwee ass, solle Regional Busser een éischter bei esou ee Pôle transportéieren, wou een da séier an d'Stad, zum Beispill, bruecht gëtt.Mat der néier Reform, soll dann och den Transport tëschent de vereenzelte Korrespondenzlinne vereinfacht ginn.François Bausch: Dir wësst, dass mer am gaange sinn de ganze Leitsystem opzebaue vun eise Bussen, dat heescht, wat de Client gesäit um Arrêt, dat ass jo dann, oder op sengem Handy an Zukunft, dass en d'Echtzäit ka gesinn, wéini de Bus kënnt a wéini e fiert, mä dat ass nëmmen e kléngen Deel vun deem ganzen Investissement. E ganz groussen Deel besteet och dodran, dass zum Beispill, vu que dass de Bus jo per GPS geort ass, gesi mer jo genau, also gesinn déi déi do setzen, genau wou de Bus drun ass. Dat heescht, do kann agegraff ginn an de Busreseau an kann dann d'Korrespondenze besser organiséieren.Déi nei Reform steet nach ganz am Ufank, genau ewéi d'Reorganisatioun vun den RGTR'en. Ma dofir, kann een als interesséierte Matbierger matdiskutéieren. Bis Mäerz 2017, gi weider Biergerversammlungen, Forumen an Workshopen uechter d'Land organiséiert, wou een säin Avis kann ofginn. Weider Informatiounen fënnt een um Site vum développement durable.