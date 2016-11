Domadder läit den Taux bei 6,3 Prozent, esou wéi och nach am September.

Enn Oktober waren 16.819 Persounen zu Lëtzebuerg op der Sich no enger Aarbecht. De Chômagetaux louch mat 6,3% quasi um selwechten Niveau, wéi am September. Op ee Joer gekuckt ass et eng Baisse vu 711 Persounen.D'Aarbechtsamt krut de leschte Mount 2.609 fräi Plaze gemellt.