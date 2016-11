Um Stater Geriicht goufen de Mëttwoch de Moie 7 Joer Prisong mat méiglechem Sursis Probatoire fir de suspendéierte Paschtouer vum Belair gefrot.



Der Vertriederin vum Parquet no wäre keng Circonstances atténuantes zeréckzebehalen. Dat well hie kee Repentir a kee Bedauere gewisen hätt. Amplaz dovun hätt hien d’Schold weider op d’Affer vun der Vergewaltegung, am Joer 2008, a Frankräich gedréckt.



Och wär de Paschtouer an der Afferroll bliwwen, e Paschtouer, fir dee bal eenzeg an eleng säin eidele Casier schwätze géif, sou d’Vertriederin vum Parquet. De Kierchemann hätt bei senger Auditioun, e Freiden, d’sexuell Akten zouginn; d’Fro no der Fellatioun wär awer méi schwiereg, wéinst senge ville Versiounen dozou. Viru 4 Deeg hätt de Mann awer net bestridden, dass de Jong Oralsex gemaach hätt, wann och contestéiert, es selwer gemaach ze hunn.

Wéi dacks a sou Affäre stéing Ausso géint Ausso, an eenzel Zeien hätte versicht, d’Affer schlecht ze maachen, huet d’Vertriederin vum Parquet ervirgehuewen. Dem Ugekloten no wär de jonke Mann fréiräif gewiescht an hätt, Zitat, “dat alles gewollt”, wat net beluecht wär; am Géigesaz zum Paschtouer wär de Jong och bei sengen Aussoe bliwwen. Dem Affer seng Glafwierdegkeet wär duerch d’Expertise vun engem Psychiater ënnerstrach ginn; dobäi kéim, dass de Kierchemann beim Untersuchungsriichter alles zouginn hätt, wat eng vu sengen am Ganze 6 verschiddene Versioune vun de Faite gewiescht wär. D’Fellatioun wär erwisen, ma et géif sech d’Fro nom Averständnis stellen; dozou wär ze soen, dass de Paschtouer d’Initiativ ergraff hätt, dass de jonke Mann Saachen, déi desagréabel waren, gemaach hätt, fir ze gefalen, an dass de Kierchemann dovun abuséiert hätt.

Den Ugekloten huet, ganz um Enn vun der Sëtzung, vun engem grousse Feeler geschwat, deen hie bereie géif; hien hätt de Jong awer zu näischt gedrängt, an et wär näischt géint säi Wëlle geschitt. Hie sot och all deene Merci, déi hien ënnerstëtzt hätten, wouropshin d’Presidentin vum Geriicht sot, dass ee keng Loscht op eng Priedegt hätt an d’Uerteel den 20. Dezember géif gesprach ginn. Virum Requisitoire vun der Vertriederin vum Parquet war et, wéi ëmmer, zu de Plädoyere vun den Affekote komm.

Den Affekot vum Affer, de Me Albert Rodesch , huet nieft dem symboleschen Euro fir de Papp och 15.000 € Schuedenersatz fir d’Affer gefrot. De Paschtouer hätt sech op enger Rees, déi fir d’spirituell Erbauung vu Jonke geduecht war, um Jong vergaangen; dono hätt de Kierchemann d’Dot vertusche wëllen an d’Affer culpabiliséiert. De Beschëllegten hätt d’Strategie vum Verharmlose verfollegt, iwwerdeems Zeien d’Faite banaliséiert hätten. Besonnesch schlëmm wär de psycheschen Drock vum Kierchemann op de Jong gewiescht; hien hätt z.B. net gesot, dass de jonke Mann keng Schold hätt. De Paschtouer hätt säin Ëmfeld manipuléiert a seng Muechtpositioun ausgespillt; de Viol hätt hie just mat villen Nuancen zouginn a keng Asiicht gewisen.