© AFP (Archiv)

E Méindeg de Mëtteg waren dem Fierschter d'Déieren opgefall, wéi hien op engem fir eng Kontroll tëscht Uewersyren a Menster ënnerwee war. E puer Déiere louche schonn dout an der Wiss, anerer waren an engem ganz schlechten Zoustand.De Fierschter huet doropshin direkt den zoustännege Bauer, wéi och eng Déierendoktesch op d'Plaz bestallt, fir den Zoustand vun den Déieren, déi nach net gestuerwe waren, z'ermëttelen. Och gouf eng Autopsie vun de Randbéischter an d'Weeër geleet, fir déi genau Doudesursaach erauszefannen.Um Dënschdeg dunn huet d'Naturverwaltung de Parquet iwwer de Virfall informéiert. Weider ass d'Verwaltung amgaang z'iwwerpréiwen, a wéi wäit de Bauer géint d'Veruerdnung vun der Biodiversitéit verstouss huet a wéi eng Schrëtt een nach an d'Weeër leeë kann.Communiqué par: ministère du Développement durable et des Infrastructures / Administration de la nature et des forêts

Der zuständige Revierförster der Naturverwaltung hat gestern Vormittag bei einem Kontrollgang auf einer Weide nahe Mensdorf festgestellt, dass dort mehrere Rinder verendet waren und sich weitere Tiere in einem sehr schlechten Zustand befanden.



Der Förster hat daraufhin sofort die verantwortlichen Landwirte sowie eine Tierärztin vor Ort bestellt, um die restlichen Tiere auf ihren gesundheitlichen Zustand hin zu prüfen. Eine Autopsie der verendeten Tiere wurde in Zusammenarbeit mit der Veterinärverwaltung in die Wege geleitet, um Aufschluss über die genaue Todesursache der Tiere zu geben.



Am heutigen Tag hat die Naturverwaltung die Staatsanwaltschaft über diesen Vorfall informiert.



Die Naturverwaltung prüft derweil, inwieweit die Landwirte gegen Auflagen der Biodiversitätsverordnung verstoßen haben, und welche weiteren Schritte in die Wege geleitet werden müssen.