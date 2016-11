Et wier een extreemt Joer gewiescht. D'Vegetatioun hat esou ënnert de schlechte Wiederkonditiounen ze leiden, dat et erstaunlech ass, datt um Enn nach esou ee ganz gudde Wäin mat ganz wéineg Saier erauskomm ass. Allerdéngs ass et däitlech manner Wäin.



D'Octavie Modert





Am Ufank vum Joer war de Problem dat Kaalt, duerno d'Pilzkräenkten.

Géint dee Pilzbefall géif nëmme Sprëtze wierklech hëllefen, sot d'Octavie Modert weider. Mä d'Gesprëtz wier vill ze vill bürokratesch reglementéiert. Wéi d'CSV-Riednerin iwwerhaapt fonnt huet, datt de Wäibau ënner ze vill Bureaucratie läit.