Dee Klima-Sommet zu Marrakesch war e grousse Schrëtt no vir, mä dat meescht bleift nach ze maachen, soten en Dënschdeg bal all d'Riedner an der Chamber, wou iwwer dee Sommet an enger Aktualitéitsstonn diskutéiert ginn ass.

An bal jidder Riedner huet ee bestëmmte Mann ugeschwat, dee guer net zu Marrakesch war.

Chamber iwwer Cop 22 / Reportage Nico Graf



De Marco Schank huet vum laange Schied geschwat, deen den Donald Trump op der Konferenz geworf hätt. An esou eppes iwwer dee sot bal jiddwereen, ouni datt een natierlech iergendwellech Präzisioune konnt ginn. Trotz deeër Onsécherheet gouf sech op d'Schëller geklappt. Et wier een um gudde Wee, op d'mannst national d'Klimaziler anzehalen. Et waren nëmmen déi aus de Sensibilitéiten, déi queesch geschloe sinn. Den adr-Fernand Kartheiser huet eng Lanz fir den Tanktourissem gebrach, am Numm vum Realismus, dee néideg wier.



Et ass dem Klima net gehollef, wa mir de Bensin net méi am Grand-Duché, mä op der anerer Säit vun der Grenz verkafen. Ma et hätt op Lëtzebuerg enorm budgetär Konsequenzen. Et muss een elo gutt oppassen, grad an Zäiten, wou een en enormen Defizit am zentralstaatleche Budget a grouss Scholden huet, sou den adr-Politiker. Et soll een elo net d'Wäiche setzen, fir dono eng Situatioun ze hunn, déi de Budget enorm belaascht ma de Klima awer net verbessert.



An de Lénken David Wagner huet gesot, et wier nach iwwerhaapt net vill geregelt. D'Fro vum Finanzement vun der Klimapolitik gouf nees vertagt, woubäi een nach wäit ewech vun deenen 100 Milliarde pro Joer ass. Vun 2020 un solle grad emol 20 Prozent dovunner bereet gestallt ginn. Virun allem awer feelt un ëffentlecher Finanzéierung, déi net profitorientéiert ass.



De Marco Schank vun der CSV huet betount, et misst ee bei allen Efforten am Land d'Leit mathuelen, soss géif et näischt ginn mam Klima-Éiergäiz. D'Ministesch Carole Dieschbourg huet gelueft, wat schonn am gaange wier. Grad am Transport fléissen 2/3 vun den ëffentlechen Investitiounen an d'Mobilité Douce, weider ginn och Bornen opgeriicht, där 800 bis 2020. Ma och am Wunnengsbau ass de Grand-Duché vir, well ee just nach effizient Wunnhaiser wëll bauen.