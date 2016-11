Prozess ronderëm Iwwerfall op d'G4S (22.11.2016) Haut hunn d'Affekote mat hire Plaidoirien ugefaangen. D'DNA-Spuere stinn do am Mëttelpunkt.

Geriicht/Reportage vum Eric Ewald





D’Fra sollt jo d’DNA-Spueren, déi zu Gaasperech an no bei Garnech fonnt gi waren, mat der DNA vu 5 weidere Persoune vergläichen, deenen hir Nimm am Zesummenhank mat aneren Iwwerfäll op Sécherheetsfirmae genannt gi waren.

Fir de Lëtzebuerger Affekot vun engem Ugekloten, deen an 1. Instanz zu 22 Joer Prisong veruerteelt gi war, confirméieren dës supplementar Analyse just belsch Resultater. Dass d’Analysen negativ ausgefall sinn, géif de Beschëllegten net méi erareiden.

Et hat de Me Philippe Penning wuel e bësse gewonnert, dass déi Aufgab fir d’DNA-Expär e Freide gefrot gouf, mä sécher wär sécher. An de Plädoyere vun de villen Affekote vun de 4 Ugekloten, Plädoyeren, déi elo ugefaangen hunn, wär d’DNA, déi net ze datéiere wär, dat wichtegst Element: Eng ganz schwaach Trace op engem Stopp vun engem Bidon, deen do läit. 15 Leit si mat engem Objet a Kontakt komm, et waren awer 6 Leit sur place. Fir de Lëtzebuerger Affekot geet eng eenzel Spuer als Beweis dofir, dass een dobäi war, net duer! Wann eng Spuer op eppes ass, wat sech bewege kann, da wär et um Parquet ze beweisen, dass een do war. Dat hätten déi éischt Riichteren net gemaach.



Säi Client wär dofir fräizespriechen, sou de Me Philippe Penning, deen och op den Appelprozess ëm den Iwwerfall op de Casino vu Munnerëf verwisen huet; do war an zweeter Instanz e Mann fräigesprach ginn, deen an 1. 16 Joer Prisong kritt hat!